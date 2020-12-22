Сериал доступен на онлайн-платформе "Дія.Бізнес".

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал для предпринимателей "Перевод бизнес-процессов в онлайн", который теперь доступен на онлайн-платформе "Дія.Бізнес".

Читайте такжеМинцифры изучит выгоды от возможной интеграции в цифровой рынок ЕСОб этом сообщила пресс-служба министерства на своем сайте.

Сериал состоит из 8 серий, которые рассказывают о том, как наладить бизнес-процессы и работу команды, усовершенствовать защиту информации, сформулировать правила и принципы работы в онлайн, а также раскрывают юридические аспекты перехода в онлайн.

Пресс-служба подчеркнула, что сериал является бесплатным для просмотра.

Что этому предшествовало

В июле Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) представило на платформе "Дія.Бізнес" образовательный сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей".

В июне ведомство в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК) запустило национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе "Дія.Бізнес".

Целью такой школы является развитие навыков потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела, а также помощь представителям малого и среднего бизнеса в использовании финансовых услуг.

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Автор: Павел Степанец