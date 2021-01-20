Аккаунт обновленного состава парламента недоступен.

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Аккаунт обновленного состава парламента @LaNuevaAsamblea недоступен.

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При переходе на него указывается, что действие профиля приостановлено в связи с нарушением правил сообщества.

В то же время, учетная запись оппозиционных депутатов @AsambleaVE продолжает работать в обычном режиме.

Ситуация в Венесуэле

В январе 2019 года в Венесуэле начался политический кризис после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро, что привело к массовым протестам в стране. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента, его поддержало более 50 государств.

В декабре 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия. Ни оппозиция, ни власти ряда стран, в том числе США, итогов голосования не признали.

История с аккаунтами Трампа

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

16 января 2021 года появилась информация о том, что в социальных сетях Facebook и Instagram внезапно восстановили доступы к аккаунтам Дональда Трампа.

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Автор: Елена Коваленко