Китай обновил правила экспорта технологий впервые за 12 лет.

Министерство торговли Китая запретило свободный экспорт ряда технологий.

Об этом сообщает Reuters.

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Разрешение Пекина

Как пишет издание, запрет на свободный экспорт ряда технологий означает, что для продажи бизнеса TikTok в США и еще ряде стран американской компании, китайской ByteDance может потребоваться разрешение Пекина.

Отмечается, что это может усложнить принудительную и политически мотивированную продажу активов.

«Если ByteDance планирует экспортировать связанные технологии, она должна пройти процедуру лицензирования», отметил профессор международной торговли Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Цуй Фань в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа".

Обновленный список технологий

Китай впервые за 12 лет пересмотрел список технологий, запрещенных или ограниченных к экспорту. В обновленный список попали 23 позиции, в том числе технологии интерактивного интерфейса искусственного интеллекта и сервисы передачи личной информации на основе анализа данных.

Реакция ByteDance

Получение предварительного разрешения на экспорт технологии может занять у TikTok до 30 дней. В материнской компании сервиса ByteDance заявили, что изучают новые правила и «будут следовать применимым законам».

Считается, что секретным оружием TikTok является его система рекомендаций, которая удерживает пользователей в приложении, отмечает агентство.

При этом, зарубежные разработки ByteDance опирались на китайскую технологию, которая обеспечивает основной алгоритм. По мнению экспертов, ByteDance возможно, потребуется передать программные коды или права на использование новому владельцу TikTok из Китая за границу.

Ситуация в TikTok

28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: Елена Коваленко