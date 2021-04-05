LG Electronics Inc. объявила о закрытии своего мобильного подразделения.
Такое решение совет директоров одобрил в понедельник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе компании.
"Стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как детали электромобилей, подключаемые устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект, решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в сообщении.
Читайте такжеTwitter закрыл приложение для прямых эфиров PeriscopeУже выпущенные смартфоны LG будут по-прежнему в продаже. Также компания еще некоторое время продолжит оказывать сервисную поддержку и выпускать обновления программного обеспечения для владельцев своих смартфонов.
Ожидается, что полностью подразделение мобильной связи закроют к 31 июля.
Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля
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