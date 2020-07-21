Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры

В Shoploop пока доступна только категория косметики, товаров для лица, ногтей и волос, но в будущем Google планирует расширить ассортимент сервиса.

Технологическая компания Google запустила в тестовом режиме сервис Shoploop для онлайн-торговли товарами, которые рекламируются с помощью видеообзоров.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

В частности, пользователь сможет приобрести товар, перейдя по прикрепленной к видеообзору ссылке на веб-сайт продавца.

Согласно сообщению, в сервис можно загружать видеообзоры длиной до 90 секунд.

В компании подчеркнули, что в Shoploop пока доступна только категория косметики, товаров для лица, ногтей и волос, но в будущем Google планирует расширить ассортимент сервиса.

Как сообщал УНИАН, с 11 августа технологическая компания Google вводит запрет на рекламу в своем онлайн-сервисе Google Ads шпионских программ и технологий для слежки.

Справка УНИАН. Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

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