Компания Alphabet впервые за 14 лет раскрыла данные о доходе с Youtube

Это первое раскрытие дохода от YouTube с 2006 года, когда Google купил видеосервис за 1,65 млрд долларов. В то же время, какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

Компания Alphabet впервые раскрыла данные о доходе от рекламы на YouTube. Сервис принес компании 15,15 млрд долларов за 2019 год — это на 36% больше, чем в 2018-ом.

Об этом говорится в отчетности Alphabet за четвертый квартал 2019 года. За этот период клуб заработал 4,72 млрд долларов, пишет Громадське.

Это первое раскрытие дохода от YouTube с 2006 года, когда Google купил видеосервис за 1,65 млрд долларов. В то же время, какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

Читайте такжеGoogle оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube

Зато из отчета известно, что подписками Premium, которая отключает рекламу на YouTube, и Music Premium пользуются более 20 миллионов человек. Выручка от них в отчетности не входит в результаты YouTube, а в раздел «другое», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home. Благодаря услугам и товарам этой категории компания получила 5,26 млрд долларов выручки в четвертом квартале 2019 года.

The Verge отмечает, что выручка YouTube примерно в пять раз меньше чем от Facebook, но более чем в 6 раз превышает выручку сервиса Twitch, принадлежащего Amazon.

В общем Alphabet получила 10,67 млрд чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года. Общая выручка компании за этот период составила 46,08 млрд долларов и выросла на 17,3% — это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, пишет Reuters.