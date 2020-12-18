В популярном бенчмарке AnTuTu чипсет набрал более чем 735 тысяч баллов.

Компания Qualcomm поделилась официальными результатами тестирования своего нового чипсета Snapdragon 888, который был презентован в начале декабря.

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Как сообщает 4PDA, новинка выполнена по 5-нм техпроцессу. Чип включает в себя суперъядро ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. За работу с графикой отвечает видеоускоритель Adreno 660, производительность которого выросла на 35% в сравнении с предшественником. В состав мобильной платформы также входит новая ИИ-система 6-го поколения Qualcomm AI Engine и новый процессор Qualcomm Hexagon 780.

В компании подчеркивают, что синтетические тесты измеряют только отдельные характеристики и не могут охватить всю функциональность, реализуемую с помощью Snapdragon, включая связь, фото- и видеосъёмку, аудио, время автономной работы, скорость зарядки аккумулятора и многое другое. Поэтому компания объединила результаты ряда отраслевых эталонных тестов для системы, ЦП, графического ускорителя и ИИ-подсистемы, запустив их на референсном устройстве на базе Snapdragon 888. Все результаты усреднялись по трём итерациям.

Все тесты проводились с параметрами по умолчанию, которые рекомендуются для получения оптимального соотношения между производительностью и потребляемой мощностью в типичном повседневном режиме использования.

Результаты на данный момент выглядят впечатляюще. Так, в популярном бенчмарке AnTuTu чипсет набрал более чем 735 тысяч баллов.

Первые устройства на базе Snapdragon 888 появятся в продаже уже в первом квартале 2021 года.

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Автор: Дмитрий Захаров