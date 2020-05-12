"Новая почта" протестировала доставку посылок из AliExpress фурами

Автотранспортом было доставлено 7 тыс. 467 посылок.

Оператор международной экспресс-доставки «Новая почта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи «Новая почта», протестировал доставку посылок из интернет-магазина AliExpress автомобильным транспортом.

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Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

«На прошлой неделе грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве», - сказано в сообщении.

Автомобильным транспортом было доставлено 7 тыс. 467 посылок.

В компании подчеркнули, что это первый подобного рода рейс для «Новой почты Глобал».

Как сообщал УНИАН, в апреле «Новая почта Глобал» расширила транспортные каналы доставки посылок из Китая за счет открытия железнодорожного маршрута.

Справка УНИАН. «Новая Почта Глобал» (ранее «Новая почта Интернешнл») с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний «Новая почта». Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши. За 2019 год компания доставила 3,4 млн международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018.