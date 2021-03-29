Обнародован рейтинг устройств, оказавших наибольшее влияние на рынок смартфонов.
Об этом сообщает издание Android Police.
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Издание обновило топ главных Android-смартфонов десятилетия. По словам специалистов, в первую очередь стоит отметить Samsung Galaxy S2.
Благодаря вышедшему в 2011 году смартфону корейская компания стала всемирно известным производителем телефонов.
Также были отмечены появившийся в 2011 году Galaxy Nexus, который Samsung произвела в рамках сотрудничества с Google, и оригинальный Galaxy Note, запустивший тренд на фаблеты — телефоны с увеличенной диагональю экрана.
Издание также выделило представленный в 2011 году Motorola Xoom, с помощью которого компания пыталась навязать конкуренцию iPad от Apple. Также в рейтинг попал доступный Motorola Moto G, который «изменил правила игры на рынке».
Издание также отметило HTC ThunderBolt, назвав его первым широко распространенным смартфоном с LTE, и HTC One M7, получивший алюминиевый корпус. «Это было отличное устройство во всех смыслах и, вероятно, высшее достижение подразделения смартфонов HTC», — говорится в обзоре.
Популярный на американском рынке Kindle Fire стал «эталоном бюджетного Android-планшета».
Вышедший в 2014 году OnePlus One журналисты назвали устройством, которое предлагало «флагманские характеристики по умопомрачительной цене в 300 долларов».
Наиболее актуальным гаджетом в топе оказался складной Samsung Galaxy Fold, который специалисты обозначили смартфоном будущего: «Это форм-фактор, который мы будем видеть чаще в ближайшие годы».
Предыдущие рейтинги
В феврале 2019 года были названы смартфоны с самым высоким и самым низким излучением.
В сентябре 2019 года был опубликован топ-5 самых популярных брендов смартфонов.
В начале 2020 года был обнародован топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019.
17 августа 2020 года специалисты назвали лучшие смартфоны года.
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