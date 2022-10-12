В целом по Украине 10 октября было недоступно около 18% сетей операторов и провайдеров.

После вчерашнего массированного ракетного обстрела Украины лишь 4% сетей операторов и провайдеров до сих пор остаются недоступными.

Об этом сообщил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире информационного телемарафона.

"В результате российских обстрелов у нас было повреждено много линий связи, в первую очередь это связано с отсутствием электропитания. В целом по Украине вчера было недоступно около 18% сетей операторов и провайдеров. А уже на сегодня на утро таких сетей осталось только 4%", - сказал чиновник.

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Он отметил, что вся связь по сути завязана на электропитании, поэтому в некоторых областях до сих пор есть сложности с возобновлением мобильной связи.

"Операторы совместно с нашими специалистами 24/7 работают над восстановлением. Вся связь по сути завязана на электропитании. Ситуация такова, что в некоторых регионах на сегодня - это Львовская область, часть Житомирской области находятся в достаточно сложном положении - в результате энергетических перебоев с подачей электроэнергии. Я думаю, что к утру мы восстановим все сети", - заверил Щеголь.

Массированный ракетный удар: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в течение 10 октября российские захватчики нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов Украины.

В результате вражеских обстрелов погибли 20 человек, около сотни ранены.

Стало известно, что в результате ракетных обстрелов 10 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел во время выполнения своих трудовых обязанностей.

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