Прогнозируется, что в 2021 году производство смартфонов в мире вырастет на 9% - до 1,36 миллиарда устройств.

Мировое производство смартфонов в 2020 году в связи с негативным влиянием пандемии COVID-19 сократилось на 11% - до 1,25 миллиарда штук.

Читайте такжеПервому iPhone исполнилось 14 лет: как он выглядел и что умел (фото)Об этом сказано в исследовании китайского аналитического центра TrendForce, опубликованном на его сайте.

Согласно исследованию, компаниями-лидерами по производству смартфонов в 2020 году стали Samsung – 263 миллиона штук, Apple – 199 миллионов, Huawei – 170 миллионов, Xiaomi – 146 миллионов и OPPO – 144 миллиона.

Центр TrendForce прогнозирует, что в 2021 году производство смартфонов начнет восстанавливаться и вырастет на 9% - до 1,36 миллиарда устройств.

По прогнозу центра, лидерами рынка станут Samsung, Apple и Xiaomi.

Что этому предшествовало

Согласно исследованию международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC), мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,3% в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса на потребительский спрос.

Справка УНИАН

TrendForce – китайская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка современных технологий. Основана в 2000 году.

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Автор: Павел Степанец