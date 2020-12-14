«Киевстар ТВ» начал работу в декабре 2019 года.

Более 50 тысяч часов и 10 тысяч единиц кино-контента, 70 новых ТВ-каналов, из них – 21 в HD-качестве, рост абонентской базы вдвое и другие достижения 2020: «Киевстар» и 1+1 media подводят итоги работы совместного сервиса онлайн-телевидения «Киевстар ТВ».

«Киевстар ТВ» начал работу в декабре 2019 года, объединив «Домашнее телевидение» от «Киевстар» и приложение «Kyivstar Go TV».

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На момент запуска, видеобиблиотека платформы насчитывала 150 телеканалов и около 7000 фильмов и сериалов от ведущих украинских и иностранных киностудий. Сейчас сервис «Киевстар ТВ» предлагает своим пользователям 225 телеканалов, 70 из которых были запущены на платформе во втором полугодии 2020. VOD библиотека платформы за год также значительно расширилась и выросла до 10 000 фильмов и сериалов с общей продолжительностью более 50 000 часов.

«Несмотря на тяжелый для всех год, наш совместный с «Киевстар» проект оправдал все ожидания, которые возлагались на него на старте. И даже больше: сейчас «Киевстар ТВ» входит в тройку ОТТ-операторов по количеству абонентов на всем украинском рынке, увеличив базу за год больше, чем в два раза. Я горжусь действительно невероятным результатом работы команды платформы и верю в то, что впереди нас ждет только лидерство», – говорит Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Одним из преимуществ «Киевстар ТВ» является возможность просматривать контент с 5 устройств: смартфона, планшета, ноутбука, Smart TV и ТВ-тюнера. Чаще всего пользователи просматривают контент на больших экранах (Smart TV и ТВ-тюнеры): на эти устройства приходится 85% просмотров. Еще 15% делят между собой мобильные и веб-устройства. А вот фильмы по подписке зрители охотно смотрят как с больших экранов, так и с мобильных устройств. Еще одной функцией является возможность ставить эфир на паузу (Catch-up) и хранить его в архиве. Более 40% пользователей платформы пользуются этой опцией.

«Развитие «Киевстар ТВ» позволяет нам не только взращивать ответственное отношение к потреблению легального контента, но и предоставлять дополнительные привилегии абонентам «Киевстар». Так, все абоненты «Киевстар» могут просматривать контент без платы за трафик или экономить до 50% стоимости телеком-услуг, выбирая тарифы «Киевстар Все вместе». Мы рады той динамике развития, которую видим, и продолжим активное наращивание абонентской базы и контента на платформе», – прокомментировал президент Киевстар, Александр Комаров.

Также, в течение года «Киевстар ТВ» не только активно работал над расширением контента, но и поддерживал своих абонентов, которые находились на изоляции. В период жесткого карантина «Киевстар ТВ» открыл доступ к контенту на платформе для всех тарифных планов, а также поддержал инициативу «Всеукраинская школа онлайн», предоставив доступ к просмотру всем пользователям.

Справка о «Киевстар»:

«Киевстар» – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 85% населения Украины. Акционеры «Киевстар» – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). «Киевстар» 23 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка о 1+1 media

Группа 1+1 media – один из крупнейших медиахолдингов Украины, дистрибуционное портфолио которого насчитывает более 26 телеканалов, среди которых 7 собственных – «1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюсплюс», «1+1 International», «УНИАН ТВ» и «Бигуди», а также группа интернет-сайтов, собственный производственный департамент, VOD-платформа 1+1 video и Высшая школа Media & Production.

Дополнительная информация: www.media.1plus1.ua

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Автор: УНИАН