По предварительной информации цена на iPhone 12 Pro Max будет стартовать от $1100

Смартфоны iPhone 12 Pro Max будут снабжены новым поколением датчиков изображения с гораздо более высоким разрешением – 48 МП вместо 12.

Об этом сообщает Itechua.

Читайте такжеВ Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ееИздание опубликовало скриншоты с официального сайта Apple, на которых представлена техническая характеристика iPhone 12.

Внутренняя утечка

Как пишет издание, была внутренняя утечка, благодаря которой покупатели могут судить о спецификации iPhone 12 Pro Max до его премьеры.

На всех фотографиях ниже в столбце слева – характеристики iPhone 11 Pro, справа – характеристики iPhone 12 Pro Max.

Модель нового поколения получила 6,7-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR. Разрешение камеры – 16 МП.

Набор объективов (широкоугольный, сверхширокоугольный и телевизионный) сохранен, светосила не изменилась.

Кроме того, подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий по степени IP68.

В целом iPhone 12 Pro Max явно стал лучше (при времени автономной работы на 2 часа дольше, чем у предшественника, новинка растет, пока держит заряд, кроме того есть поддержка 5G, нового мощного SoC), но с точки зрения камеры как минимум больше.

Что касается цены, то она начинается от 1100 долларов. И это полностью соответствует предыдущим утечкам.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

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Автор: Елена Коваленко