Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие небиржевые облигации мессенджера не получают прав в управлении компанией.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие облигации Telegram не получают никаких прав на управление мессенджером и не смогут влиять на его политику.

Такое заявление Дуров сделал во время общения с пользователями в чате Durov’s Chat в Telegram.

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"Владение облигациями не подразумевает каких-либо значимых рычагов, равно как и дружба с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке", — заявил Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров.

Что этому предшествовало

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.

23 марта 2021 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.

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Автор: Елена Коваленко