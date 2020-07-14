На сайте магазина Google случайно показали новый смартфон Pixel

Это также указывает на скорый анонс, но точная дата по-прежнему остается тайной.

В канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Публикация явно преждевременная, но она выступает еще одним убедительным свидетельством того, что смартфон не отменили и в ближайшее время он все же выйдет на рынок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020. Собственно, дату 12 мая на экране можно рассматривать как косвенное тому подтверждение. Однако мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

"За последнее время Pixel 4a был сертифицирован телекоммуникационными регуляторами нескольких стран, включая индийский BIS, американский FCC и сингапурский IMDA. Это также указывает на скорый анонс, но точная дата по-прежнему остается тайной", - подчеркивает издание.

Что интересно, предыдущие слухи указывали, что презентация Pixel 4a состоится 13 июля. Но вместо презентации мы получили очередную утечку. На рендере показан Pixel 4a в черном цвете корпуса с бирюзовой кнопкой включения и большим квадратным блоком камеры с одним модулем. Последние утечки указывали, что Google Pixel 4A выйдет только в черном цвете в конце октября.

До конца 2020 года также ожидается выход флагманской модели Pixel 5, о которой сейчас ходит много противоречивых слухов.

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