Корпорацию Google оштрафовали на 500 млн евро за невыполнение распоряжений регулятора о том, как вести переговоры с новостными издателями по вопросу авторского права.
Решение о штрафе было принято Антимонопольным регулятором Франции, передает Reuters.
Читайте такжеFacebook, Twitter и Google частично уйдут с рынка: названа причина
Издатели APIG (Ассоциация французских издателей), SEPM и AFP обвиняют Google в том, что компания не провела с ними добросовестные переговоры по вопросу вознаграждения за контент.
Издатели настаивают на том, что переговоры должны были быть проведены в соответствии с директивой ЕС, которая создает так называемые "смежные права".
Google и штрафы
- В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.
- В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных.
- В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.
- В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.
- 16 февраля 2021 года Google оштрафовали на 1 миллион евро из-за французских гостиниц.
- В апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн дочернюю компанию американской технологической компании Google в Украине (ООО "Гугл") за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.
- 13 мая 2021 года стало известно о том, что итальянский регулятор оштрафовал Google на 102 миллиона евро.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram