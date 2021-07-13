Решение о наложении штрафа было принято Антимонопольным регулятором Франции.

Корпорацию Google оштрафовали на 500 млн евро за невыполнение распоряжений регулятора о том, как вести переговоры с новостными издателями по вопросу авторского права.

Решение о штрафе было принято Антимонопольным регулятором Франции, передает Reuters.

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Издатели APIG (Ассоциация французских издателей), SEPM и AFP обвиняют Google в том, что компания не провела с ними добросовестные переговоры по вопросу вознаграждения за контент.

Издатели настаивают на том, что переговоры должны были быть проведены в соответствии с директивой ЕС, которая создает так называемые "смежные права".

Google и штрафы

В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.

В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных.

В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.

В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.

16 февраля 2021 года Google оштрафовали на 1 миллион евро из-за французских гостиниц.

В апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн дочернюю компанию американской технологической компании Google в Украине (ООО "Гугл") за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

13 мая 2021 года стало известно о том, что итальянский регулятор оштрафовал Google на 102 миллиона евро.

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Автор: Елена Коваленко