Nokia готовит новый флагманский смартфон с камерой под экраном (фото, видео)

Первое, что бросается в глаза в этом смартфоне, — это отсутствие фронтальной камеры.

Дизайнер Джермейн Смит, известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView. Дизайнер использовал имеющуюся патентную информацию и инсайдерские сведения.

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Первое, что бросается в глаза в этом смартфоне, — это отсутствие фронтальной камеры. Давно ходят слухи, что Nokia готовит новый флагманский смартфон с камерой под экраном. При этом вы не будете видеть камеру, когда она отключена и не используется. Разрешение датчика изображения, по неподтвержденной информации, составит 32 Мп. Дактилоскопический датчик должен располагаться под поверхностью экрана, пишет ixbt.com.

Ресурс NokiaPowerUser раскрыл несколько подробностей о Nokia 9.3 PureView две недели назад. Флагманский смартфон Nokia должен получить дисплей PureDisplay V3 с частотой обновления изображения 120 Гц. Диагональ экрана должна составить 6,3 дюйма при разрешении QHD+.

Ожидается, что Nokia 9.3 PureView будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865, он получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти в минимальной комплектации. Также будет доступна версия с 8/256 ГБ. В обоих случаях будет возможность установить карту памяти microSD.

В основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 108 и 64 Мп, а также широкоугольный модуль, телеобъектив и макрообъектив. Что касается емкости батареи, то источники говорят о 4500 мА•ч.

Выход смартфона ожидается во второй половине 2020.