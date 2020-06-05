Депутаты отказались упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Рада отклонила законопроект об усовершенствовании доступа к инфраструктуре для развития телекоммуникационных сетей.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики», целью которого является развитие телекоммуникационных сетей.

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Как передает корреспондент УНИАН, за возвращение на доработку соответствующего законопроекта (№2042) ко второму чтению проголосовали 224 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание благоприятных условий операторам электронных коммуникационных услуг для размещения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям - как физическим, так и юридическим лицам.

Ожидалось, что после принятия законопроекта будут устранены пробелы в действующем законе, которые позволяют отдельным владельцам (собственникам) инфраструктуры объектов доступа уклоняться от его выполнения. Также операторы получат возможность прокладывать электронные коммуникационные сети с предельными размерами платы за доступ, установленными в Законе о доступе, а также осуществлять покрытие сетями в отдаленных регионах страны.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2019 года Верховная Рада одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики» с целью развития телекоммуникационных сетей.

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