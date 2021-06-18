Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тыс. кибератак на государственные информационные ресурсы.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи на своей Facebook-странице.
Отмечается, что системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокирована 50571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%);
Также специалисты заблокировали 19 DDoS-атак, которые были осуществлены преимущественно на вебресурсы президента Украины.
«Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1177118 подозрительных происшествий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе): попыток получения прав пользователя - 49%; попыток получения прав администратора - 22%; нарушений корпоративной политики безопасности - 8%; подозрительного исполняющего кода - 8%; применение нестандартных протоколов - 8%, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).
Основное количество инцидентов касается: распространения вредоносного программного обеспечения - 74%; фишинга - 25%.
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Госспецсвязи в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-телекоммуникационных систем просит информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.
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