Кибернападений оказалось на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тыс. кибератак на государственные информационные ресурсы.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи на своей Facebook-странице.

Отмечается, что системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокирована 50571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%);

Также специалисты заблокировали 19 DDoS-атак, которые были осуществлены преимущественно на вебресурсы президента Украины.

«Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1177118 подозрительных происшествий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе): попыток получения прав пользователя - 49%; попыток получения прав администратора - 22%; нарушений корпоративной политики безопасности - 8%; подозрительного исполняющего кода - 8%; применение нестандартных протоколов - 8%, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).

Основное количество инцидентов касается: распространения вредоносного программного обеспечения - 74%; фишинга - 25%.

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Госспецсвязи в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-телекоммуникационных систем просит информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.

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Автор: Константин Гончаров