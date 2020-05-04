В Китае набирает обороты 5G-связь: уже 50 миллионов пользователей

По состоянию на 20 апреля в стране получили одобрение на выход и доступ к сетям пятого поколения 95 моделей смартфонов с поддержкой 5G.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на конец марта по всей стране было построено 198 000 базовых станций 5G, а число пользователей превысило 50 миллионов человек. Очевидно, что Китай, как и прогнозировалось, возглавил новый растущий рынок.

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По состоянию на 20 апреля в стране получили одобрение на выход и доступ к сетям пятого поколения 95 моделей смартфонов с поддержкой 5G, а стартовая цена таких устройство уже опустилась до психологической отметки 1999 юаней, что равно примерно 283 долларам, пишет ixbt.com.

Официальные данные, опубликованные тремя основными операторами, указывают на то, что лидирует на рынке компания China Mobile, у которой около 32 миллионов пользователей 5G. Второе место занимает China Telecom с результатом 16,6 миллиона пользователей. Получается, что у China Unicom менее 2 миллионов пользователей.

Министерство промышленности и информационных технологий заявило о полной поддержке компаний, которые прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребителей широким ассортиментом мобильных телефонов с поддержкой 5G.