Кабмин определил связь 4G и 5G в Украине приоритетом цифровой трансформации

Также правительство планирует разработать и реализовать государственную политику в отношении виртуальных активов.

Кабинет министров Украины определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации.

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Об этом сказано в программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин планирует развивать сети доступа в интернет, создавать условия для мобильных технологий четвертого и пятого поколений, обеспечивать доступ социальных учреждений и граждан к высокоскоростному интернету.

Кроме этого, правительство планирует обеспечить доступ граждан и бизнеса к качественным и удобным публичным услугам, внедрить в стране сеть фронт-офисов по предоставлению административных и других публичных услуг, создать систему мониторинга и оценки качества предоставления публичных услуг.

Также Кабмин предусмотрел в программе деятельности дальнейшее развитие публичных электронных реестров, инструментов электронной демократии, способов электронной идентификации и новых механизмов квалифицированной электронной подписи.

Согласно программе, правительство планирует привлекать инвестиционный капитал для развития IT-бизнеса путем создания доступных инструментов привлечения инвестиций и внедрения специального правового режима деятельности.

Также программа предусматривает разработку и реализацию государственной политики в отношении виртуальных активов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, Кабинет министров подал в Верховную Раду проект постановления о программе своей деятельности.

Также сегодня Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.