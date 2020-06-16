Почти 15 миллионов украинцев пользуются 4G-связью – Минцифры
Около 14,6 миллиона украинских абонентов мобильной связи из 26,5 миллиона владельцев смартфонов в Украине пользуются услугами высокоскоростной 4G-связи.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В ведомстве подчеркнули, что основной причиной того, что почти 12 миллионов абонентов не пользуются 4G, является отказ таких абонентов от смены SIM-карты на ту, которая поддерживает высокоскоростной интернет.
Также в Минцифры напомнили, что замена карты является бесплатной, поэтому призвали украинцев провести замену.
Как сообщал УНИАН, крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, и lifecell в мае запустили высокоскоростную 4G-связь еще в 1 тысяче 188 населенных пунктах.
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