Почти 15 миллионов украинцев пользуются 4G-связью – Минцифры

Это чуть более половины из общего количества владельцев смартфонов в Украине.

Около 14,6 миллиона украинских абонентов мобильной связи из 26,5 миллиона владельцев смартфонов в Украине пользуются услугами высокоскоростной 4G-связи.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве подчеркнули, что основной причиной того, что почти 12 миллионов абонентов не пользуются 4G, является отказ таких абонентов от смены SIM-карты на ту, которая поддерживает высокоскоростной интернет.

Также в Минцифры напомнили, что замена карты является бесплатной, поэтому призвали украинцев провести замену.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, и lifecell в мае запустили высокоскоростную 4G-связь еще в 1 тысяче 188 населенных пунктах.

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