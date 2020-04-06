В Британии жгут вышки 5G-связи для "борьбы" с коронавирусом

Поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и в окрестностях города Сефтон.

Из-за распространяющихся в социальных сетях конспирологических теорий о связи между развёртыванием сетей 5G и пандемией коронавируса, в Британии неизвестные начали поджигать вышки операторов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на BBC.

"На прошлой неделе поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и селе Меллинг рядом с городом Сефтон, Мерсисайд. При этом не всё оборудование, уничтоженное из-за поджогов, даже связано с 5G", - говорится в сообщении.

В частности, британский оператор ЕЕ подтвердил The Verge, что в Бирмингеме загорелась вышка, которая предоставляла 2G, 3G и 4G связь.

Источником дезинформации стали группы в социальных сетях, в частности в Facebook, в которых довольно популярной оказалась теория о том, что новый коронавирус появился в китайском городе Ухань, потому что там в начале года начали развёртывать сеть 5G и якобы теперь мобильный интернет нового поколения способствует распространению коронавируса.

Сторонники этой конспирологической теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

Министерство культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании заявило в Twitter о том, что нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи между 5G и коронавирусом, поделившись ссылкой на официальные источники и разбор дезинформации от независимой организации Full Fact, которая занимается проверкой фактов.

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