«Киевстар ТВ» и 1+1 media открывают доступ к видеобиблиотеке для всех пользователей услуги

Чтобы поддержать абонентов, которые вынуждены остаться дома на период карантина, оператор обеспечивает равный доступ к контенту всем пользователям «Киевстар ТВ», независимо от выбранного ими тарифа.

В связи с пандемией коронавируса ведео-платформа «Киевстар ТВ» открыла для всех своих пользователей доступ ко всем новостным и 6-ти детским телеканалам, а также к видеобиблиотеке онлайн-кинотеатра «ivi» без дополнительной платы. Библиотека состоит из более 7000 фильмов и сериалов, а предложение будет действовать с 20 марта по 5 апреля.

На сегодня в тарифной линейке «Киевстар ТВ» есть три пакета услуг − Базовый, Комфортный, Максимальный HD, каждый из которых отличается наполнением. Но, чтобы поддержать абонентов, которые вынуждены остаться дома на период карантина, оператор обеспечивает равный доступ к контенту всем пользователям «Киевстар ТВ», независимо от выбранного ими тарифа.

Для тех абонентов, которые пользуются услугами «Киевстар ТВ» только на смартфоне, также доступен тариф без дополнительной платы «Легкий», в котором в наличии есть 57 телеканалов и базовая видеотека. На период с 20 марта по 5 апреля в тариф также добавлены все 50 новостных телеканалов, доступных в предложении оператора, включая иностранные; ряд детских, среди которых − канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon; некоторые фильмовые каналы, которые ранее были доступны только в платных пакетах, как, например, Spike, Paramount Channel и другие.

«Из-за эпидемии коронавируса и объявленного общенационального карантина многие вынуждены работать удаленно, а дети и школьники − проводить время исключительно дома. Несмотря на новые условия, всем нам важно сохранять позитивный настрой и быть заодно. Поэтому мы приняли решение расширить тарифное предложение «Киевстар ТВ» и открыть абонентам платформы без дополнительной платы доступ к ряду телеканалов и видеобиблиотеке. Надеемся, что этот непростой период наши пользователи смогут провести с пользой и насладиться доступом к широкому ассортименту качественного и интересного контента», − прокомментировал Павел Рыбак, руководитель проекта «Киевстар ТВ».

Главными преимуществами «Киевстар ТВ» являются:

- Более 170 телеканалов и более 7000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке от ведущих украинских и международных киностудий;

- Возможность просматривать контент на 5 устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV и ТВ-тюнер);

- Функция «Пауза эфира» и «ТВ-архив» (возможность сохранить эфир и просматривать его позже).

Чтобы подключить услугу к телевизору необходимо загрузить «Киевстар ТВ» на SMART TV. Для новых абонентов действует специальное предложение − при подключении пользователи получат скидку -50% на первые 3 месяца.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,2 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua.

Справка о 1+1 media

Группа 1+1 media – один из самых больших медиа-холдингов Украины, дистрибуционное портфолио которого насчитывает более 26 телеканалов, среди которых 7 собственных – «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН ТБ» и «Бігуді», а также группа интернет-сайтов, собственный производственный департамент, VOD-платформа 1+1 video и Высшая школа Media & Production

Дополнительная информация www.media.1plus1.ua