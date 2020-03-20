Оставайтесь на связи с Samsung: Стартовали онлайн-продажи мобильных устройств с бесплатной доставкой

Компания Samsung призывает украинцев оставаться дома во время государственного карантина и предлагает удобную онлайн-покупку с бесплатной доставкой и дополнительное гарантийное обслуживание всех мобильных устройств, которые были куплены в магазинах партнеров бренда.

В период с 18 марта до 5 апреля 2020 года будут действовать специальные условия приобретения мобильных девайсов Samsung для интернет-заказов: бесплатная доставка акционных товаров экспресс-почтой, дополнительный год гарантии и нулевой кредит на покупки.

Samsung также предлагает бесплатную доставку брендовых устройств в один из более сотни сервисных центров Samsung в Украине.

Устройства связи Samsung на расстоянии одного клика – покупайте онлайн с бесплатной доставкой удобно и безопасно!

Перечень партнеров доступен по ссылке: https://news.samsung.com/ua/free_delivery_online