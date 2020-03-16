Киевстар рекомендует ТОП решений для организации удаленной работы компаний

Эффективно вести бизнес при любых обстоятельствах и иметь офис там, где это удобно – реальность, которую обеспечивают решения для удаленной работы сотрудников.

Киевстар-Бизнес подобрал наиболее актуальные инструменты и сервисы, помогающие общаться с коллегами или клиентами из любого места, не теряя ни одного звонка, проводить встречи онлайн, дистанционно работать с документами и корпоративной почтой, обеспечивать доступ к рабочим задачам и пр.

«Современный бизнес требует мобильности – бесперебойность процессов и эффективная работа не должны зависеть от физического присутствия сотрудников в офисе. Нам очень импонирует принцип «Офис там, где ты» – он дает свободу действий и позволяет гибко управлять задачами и рабочим временем, – говорит Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому мы предлагаем клиентам целый спектр продуктов, которые помогают автоматизировать и перевести в онлайн большинство офисных задач».

Киевстар предлагает ТОП решений, которые пригодятся большим, средним и малым компаниям для организации работы вне офиса.

Удаленные рабочие места сотрудников.

Решение: мобильная связь, интернет и облачные сервисы Office 365 в корпоративных тарифах для бизнеса, Teams&StarTeams, вторая sim-карта, подключение и настройка экспертами Киевстар, поддержка 24/7.

Exchange. Электронная почта бизнес-уровня. Сервис позволяет увеличить объем почтовых ящиков сотрудников до 50-100 Гб в стандартных версиях подписок.

SharePoint. Платформа для организации корпоративного портала (новости, библиотека проектов, хранение файлов и т.д.).

OneDrive – индивидуальное хранилище для каждого пользователя объемом от 1 Тб с возможностью совместного доступа к файлам и работы с ними.

Teams, дополненый сервисом StarTeams. Совместная работа над документами или проектами обеспечивается общением сотрудников в голосовых и видеочатах, а также звонками с фиксированных номеров – на любом устройстве и без дополнительной нагрузки на корпоративную сеть.

Вторая sim-карта для модема, планшета или ноутбука позволяет пользоваться мобильным интернетом от Киевстар одновременно со звонками на телефон.

Профессиональные консультации, подключение и настройка сервисов, поддержка 24/7 экспертами Киевстар-Бизнес.

Коммуникации с клиентами онлайн.

Решение: Виртуальная мобильная АТС, sms-рассылки, Business Data Solution номера 0-800, StarTeams, сервисы Office 365, подключение и настройка экспертами Киевстар, поддержка 24/7.

Виртуальная мобильная АТС. Сервис разворачивается на оборудовании мобильного оператора и не требует затрат на покупку или аренду дополнительного. Позволяет за считанные минуты перенести функционал контакт-центра, который работал на фиксированных телефонных линиях, на мобильные номера телефонов, обеспечив работу удаленного контакт-центра или отдела продаж. Управление сетью происходит через веб-портал. Дополнительные удобные функции: запись разговоров, статистика вызовов, интеграция мобильных номеров телефонов в CRM-системы, сервис Smart Сonference для дистанционных совещаний с участием до 128 человек.

Sms-рассылка и Business Data Solution. Сервисы позволяют быстро сообщать важные новости сотрудникам и информировать клиентов из определенной выборки о режиме работы магазинов, офисов, специальных предложениях и пр.

Номер 0-800 – бесплатные звонки для клиентов на территории Украины.

StarTeams – корпоративные фиксированные номера в приложении Teams, общение с клиентами в голосовых и видеочатах из любого места.

Сервисы Office 365 – электронная почта для переписки с клиентами, увеличенный объем почтового ящика, простое управление, корпоративная безопасность, использование привычных офисных приложений на любом устройстве.

Профессиональные консультации, подключение и настройка сервисов, поддержка 24/7 экспертами Киевстар-Бизнес.

Бесперебойная работа IT-систем компании.

Решение: корпоративная VPN-сеть, вторая sim-карта, облачные сервисы Azure with Kyivstar и Azure Stack with Kyivstar, подключение и настройка экспертами Киевстар, поддержка 24/7.

Корпоративная VPN-сеть помогает настроить безопасный и защищенный удаленный доступ сотрудников к внутренним информационным системам компании – CRM, ERP, BPM.

Облачные сервисы Azure with Kyivstar и Azure Stack with Kyivstar. Использование облачных технологий позволяет автоматизировать и гибко управлять ресурсами, необходимыми для непрерывности бизнес-процессов компании, разрабатывать программные продукты или мобильные приложения, вести бухгалтерский и складской учет, хранить большие объемы информации, анализировать данные и формировать аналитические отчеты, обеспечивать надлежащий уровень безопасности и бесперебойность работы IT-систем, устойчивость к перегрузкам сети. Для этого клиентам доступны все преимущества инструментов глобальной платформы Microsoft Azure, мощности дата-центра Киевстар и телеком-возможности мобильного оператора.

Вторая sim-карта для модема, планшета или ноутбука позволяет пользоваться мобильным интернетом от Киевстар одновременно со звонками на телефон.

Профессиональные консультации, подключение и настройка сервисов, поддержка 24/7 экспертами Киевстар-Бизнес.

Организация документооборота.

Решение: Star.Docs, Mobile ID, подключение и настройка экспертами Киевстар, поддержка.

Star.Docs – система электронного документооборота, позволяющая работать с документами удаленно; совместно редактировать, комментировать, согласовывать и подписывать их онлайн, сохранять все в облачном хранилище в электронных реестрах, иметь доступ к документам 24/7. Помогает избавиться от бумажного документооборота как внутри компании, так и в сотрудничестве с внешними контрагентами.

Mobile ID – квалифицированная электронная подпись, которая хранится на sim-карте мобильного телефона и позволяет подписывать документы онлайн за несколько секунд. Подключение и пользование сервисом бесплатно для всех контрактных и корпоративных клиентов Киевстар.

Профессиональные консультации, подключение и настройка сервисов, поддержка экспертами Киевстар-Бизнес и партнера сервиса Star.Docs (Dеals).

Онлайн совещания, конференции и обучение.

Решение: Teams, вторая sim-карта, подключение и настройка экспертами Киевстар, поддержка 24/7.

Teams. Сервис позволяет организовывать онлайн конференции и групповые видеозвонки, загружать и предоставлять всем участникам доступ к документам или материалам в режиме реального времени, разрешать совместную работу с ними.

Вторая sim-карта для модема, планшета или ноутбука позволяет пользоваться мобильным интернетом от Киевстар одновременно со звонками на телефон.

Профессиональные консультации, подключение и настройка сервисов, поддержка 24/7 экспертами Киевстар-Бизнес.

Получить больше информации о возможностях для удаленной работы большого, среднего или малого бизнеса, а также заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар.