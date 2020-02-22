В Новых Санжарах для эвакуированных украинцев установят бесплатный 4G интернет

По словам председателя Полтавской ОГА, все сделано для того, чтобы эвакуированные из китайского Уханя могли без проблем общаться со своими родными.

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области завезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа в Интернет, чтобы эвакуированные из китайского Уханя могли без проблем общаться со своими родными.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, оборудование предоставил мобильный оператор в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией.

Он отметил, что в санатории находятся не только граждане Украины, но и других государств, поэтому теперь все они могут общаться с родственниками через Интернет.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.