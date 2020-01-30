Google решил закрыть ещё один сервис, работавший годами

Приложение One Today позволяло легко заниматься благотворительностью.

Компания Google объявила о закрытии сервиса One Today.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Он перестанет работать на следующей неделе, 6 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект One Today был запущен в 2013 году. Приложение позволяло легко вносить вклад в некоммерческие благотворительные организации и следить за их деятельностью.

"Использующие сервис организации получат деньги, выплаченные 6 февраля, все открытые проекты будут закрыты, а новые компании не смогут подключиться. С этого же дня пользователи-вкладчики больше не смогут делать пожертвования", - подчеркивает издание.

Команда Google объяснила свой шаг тем, что в последние годы всё больше пользователей начало выбирать другие сервисы.