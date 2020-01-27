AliExpress можно не бояться: "Укрпочта" успокоила относительно товаров из Китая на фоне вспышки коронавируса

Никаких запретов для перемещение товаров через границы нет.

Никаких доказательств риска распространения нового китайского коронавирус через товары нет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Там напомнили, что Всемирная организация здравоохранения не вводила никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

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В "Укрпочте" отметили, что следят за ситуацией и находятся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и своими партнерами в Китае. Украинцев призвали доверять только официальным источникам и не распространять неправдивую информацию.

Напомним, вирус, который похож на простуду, но, в отличие от нее, очень быстро поражает легкие и другие органы, начался с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Сейчас сам рынок закрыт и огражден полицейской лентой, а в городе активно проходят мероприятия по обеззараживанию. Усилен контроль в аэропортах не только Китая – Таиланд, Австралия и Япония тщательно следят за пассажирами.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.