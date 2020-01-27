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AliExpress можно не бояться: "Укрпочта" успокоила относительно товаров из Китая на фоне вспышки коронавируса

16:02, 27 января 2020
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В Укрпочте заявили, что китайский коронавирус не распространяется за товары / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Там напомнили, что Всемирная организация здравоохранения не вводила никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. 

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В "Укрпочте" отметили, что следят за ситуацией и находятся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и своими партнерами в Китае. Украинцев призвали доверять только официальным источникам и не распространять неправдивую информацию.

Напомним, вирус, который похож на простуду, но, в отличие от нее, очень быстро поражает легкие и другие органы, начался с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Сейчас сам рынок закрыт и огражден полицейской лентой, а в городе активно проходят мероприятия по обеззараживанию. Усилен контроль в аэропортах не только Китая – Таиланд, Австралия и Япония тщательно следят за пассажирами.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.

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