До 20 000 звонков в день на горячую линию Viasat – из-за кодировки спутника стремительно выросло количество запросов от населения

Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, какие есть предложения от оператора.

Накануне кодирования спутникового сигнала официальный оператор спутникового телевидения Viasat сообщает о большом росте информационных запросов от населения по кодированию спутникового сигнала каналов и спросе на подключение к услугам Viasat. Так, нагрузка колл-центра возросла в сотни раз, ежедневно Viasat получает до 20 000 звонков на горячую линию. Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, которые есть предложения от оператора. Мастера настройки спутникового телевидения в регионах сообщают о шквале обращений к ним и очередях на подключение, пока спрос превышает предложение.

Из-за кодирования спутника для продолжения просмотра телевидения потребитель сталкивается с большим выбором как операторов, так и типов подключения (кабельное, цифровое, ОТТ и др.). В такой высокой конкурентной среде Viasat пытается предоставить лучшее предложение, чтобы компании выбрали и пользовались нашими услугами.

Поэтому, еще с сентября 2019 Viasat развернул свою рекламную и образовательную кампанию по кодированию. Также сотрудники компании Viasat по всей Украине провели разъяснительную работу с мастерами, дилерами и торговыми сетями о кодировании сигнала, и последние сейчас готовы давать профессиональные консультации клиентам.

Чтобы максимально упростить подключение Viasat, компания завезла новые модели спутниковых тюнеров, которые имеют инновационную технологию автонастройки спутников. Теперь пользователям не придется самим настраивать спутниковые приемники, за них все сделает система. А для улучшения клиентского опыта компания запустила новую CRM.

Большая конкуренция на рынке предложений телевидения требует от Viasat предлагать выбор пакетов на любой вкус и кошелек с широким выбором украинских и мировых премиальных каналов в HD-качестве.

Простое подключение, пакеты с большим выбором каналов и качество услуг Viasat были оценены потребителями, что дало рост количества клиентов Viasat, и которая составляет более 100 000 клиентов.

«Отныне на рынке спутникового телевидения начнется формироваться спрос на легальный контент, а зрители почувствуют преимущества платного телевидения», - комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.