Samsung представила новый смартфон Galaxy A51 (фото)

Сердцем Galaxy A51 служит SoC Exynos 9611, которая почти не отличается от Exynos 9610 в основе Galaxy A50.

Компания Samsung сегодня представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения. Самой важной новинкой является Galaxy A51, так как Galaxy A50 в этом году продавался очень хорошо и был одним из бестселлеров производителя.

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Сердцем Galaxy A51 служит SoC Exynos 9611, которая почти не отличается от Exynos 9610 в основе Galaxy A50. Оперативной памяти может быть от 4 до 8 ГБ, флэш-памяти — 64 либо 128 ГБ, пишет ixbt.com.

А вот экран у новинки совсем иной. Он стал больше, диагональ составляет 6,5 дюйма при разрешении 2400 х 1080 пикселей, а также обзавёлся отверстием для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

Основная камера теперь насчитывает четыре датчика разрешением 48 Мп, 12 Мп («ширик»), 5 Мп (датчик глубины) и 5 Мп (макрокамера). Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора осталась прежней — 4000 мА·ч. Есть поддержка 15-ваттной зарядки. Также можно отметить наличие разъёма для наушников, Android 10 с оболочкой One UI 2 и четыре цвета: чёрный, белый, голубой и розовый. Цена смартфона пока известна для Вьетнама — 345 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ. Старт продаж — 27 декабря.