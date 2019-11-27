Киевстар упростил подключение услуги «Виртуальная мобильная АТС»

Клиенты теперь могут быстро и легко подключить одну из самых востребованных услуг среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса - «Виртуальную мобильную АТС».

Киевстар упростил процесс подключения для абонентов малого, среднего и большого бизнеса – теперь базовый набор функций услуги «Виртуальная мобильная АТС» доступен каждому корпоративному абоненту. Виртуальная мобильная АТС - автоматическая телефонная станция, которой пользуется свыше 80 000 корпоративных клиентов сети Киевстар. Услуга поможет любой компании улучшить взаимоотношения со своими клиентами и оптимизировать бизнес-процессы. А именно:

За счет автоматизации процесса приема звонков сократить количество пропущенных звонков от своих клиентов;

Получать анализ статистики вызовов on-line;

Интегрировать телефонные номера в CRM-систему;

Контролировать свои затраты на операционные процессы;

Упростить взаимодействие подразделений внутри компании благодаря автоматизации процессов;

Быстро расширять и масштабировать функцию продаж и обслуживания клиентов.

Такие задачи поможет выполнить услуга «Виртуальная мобильная АТС» в пакете «Конвергентный».

Для подключения услуги достаточно отправить SMS с адресом своей электронной почты на короткий номер 367, после чего происходит автоматическая активация сервиса и подключение пакета на номере клиента. Для подключения к «Виртуальной мобильной АТС» других номеров компании, заказчику достаточно указать в SMS дополнительные номера. Далее пользователь получает на электронную почту ссылку на персональный веб-портал и информацию про активацию учетной записи.

Для того, чтобы бизнес-клиент смог оценить эффективность сервиса, Киевстар предлагает воспользоваться пакетом «Конвергентный» без ежемесячной оплаты сроком на 60 дней. Напомним, что услуга «Виртуальная мобильная АТС» включена в новую линейку тарифных планов Киевстар для бизнес-клиентов, которые действуют с 22 октября 2019 года.

Более подробную информацию о преимуществах других пакетов услуги «Виртуальная мобильная АТС» можно найти на сайте.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.