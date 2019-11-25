Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70% - Федоров

К 2022 году украинские власти планируют дойти до 90-100% покрытия.

Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

«Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, уже где-то до 70% мы приходим. Но мы скоро уже опубликуем эти данные. Наша цель - на 90-100%», - сказал Федоров.

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Он заявил, что украинская власть планирует реализовать эту цель до 2022 года.

17 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по внедрению системы мобильной связи пятого поколения (5G).

В июле шестой президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения (4G) по всей стране до конца года.