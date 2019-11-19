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Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro дебютировал в Европе

14:41, 19 ноября 2019
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Huawei Mate 30 Pro официально дебютировал в Европе / фото Huawei

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Смартфон можно купить по рекомендованной розничной цене 1099 евро в серебристом цветовом варианте Space Silver. Huawei Mate 30 Pro продаётся без установленного онлайн-магазина Google Play, пишет ixbt.com.

Как сообщает французский ресурс FrAndroid, продажи пока ограничены флагманским магазином Huawei Space в Мадриде.

До 9 декабря в мадридском магазине предоставляются существенные скидки —в виде купона на 299 евро для приобретения других продуктов Huawei

Ранее сообщалось, что продажи во Франции также должны начаться в середине ноября, но официального подтверждения этому пока так и не пришло.

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Теги: #смартфон#Huawei