Четыре флагмана и три середнячка: планы Sony по выпуску смартфонов в 2020 году

Согласно данным источника, в 2020 году Sony выпустит как минимум семь новых моделей Xperia, из которых четыре окажутся флагманскими, а еще три — среднеуровневыми вроде нынешних Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

С продажами смартфонов у Sony все очень плохо, причем уже давно. По итогам прошлого квартала Sony продала всего 0,6 млн смартфонов, что является самым низким результатом за всю историю. Но благодаря устойчивому росту развлекательного бизнеса и других направлений Sony без проблем перекрывает убытки и, как известно, не собирается покидать рынок смартфонов, чтобы не пропустить смену парадигм в отрасли. И вот сейчас AndroidNext, ссылаясь на анонимного информатора, раскрыл планы Sony по выпуску новых смартфонов в следующем году.

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Согласно данным источника, в 2020 году Sony выпустит как минимум семь новых моделей Xperia, из которых четыре окажутся флагманскими, а еще три — среднеуровневыми вроде нынешних Xperia 10 и Xperia 10 Plus, передает itc.ua.

Все четыре флагмана Sony Xperia модельного ряда 2020 года получат грядущую флагманскую SoC Snapdragon 865, чей анонс ожидается в следующем месяце, и будут поддерживать работу в сетях пятого поколения, тогда как основой некоторых среднеуровневых моделей выступит SoC Snapdragon 735 со встроенным модемом 5G.

Еще в июне в сети появились сведения о готовящемся смартфоне Sony, выделяющемся основной камерой из шести модулей, вдобавок к двойной селфи-камере. Новая утечка указывает на то, что эта модель выйдет под названием Xperia 0, которая придет на смену Xperia XZ3. Ее анонс ожидается на IFA 2020. Кроме Xperia 0 будет еще три:

Xperia 1.1 (четверная основная камера, 5G, 4K) — обновление Xperia XZ2 Premium и Xperia 1, анонс на MWC 2020 в феврале;

Xperia 3 (тройная основная камера, 5G, 2K) — обновление Xperia XZ2 Сompact, анонс в ближайшее время;

Xperia 5.1 (четверная основная камера, 5G, 2K) — обновление Xperia XZ2 и Xperia 5, анонс на MWC 2020 в феврале.

Что касается обновления среднеуровневого предложения, все ожидается три модели:

Xperia 10.1 (5G) — обновление Xperia XA2 и Xperia 10, анонс на MWC 2020;

Xperia 9.1 (5G) — обновление Xperia XA2 Ultra и Xperia 10 Plus, анонс на MWC 2020;

Xperia 8.1 (5G) — обновление Xperia XA2 Plus и Xperia 8 для японского рынка, выйдет после IFA2020 в сентябре.