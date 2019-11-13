"Народный флагман" Realme X2 Pro начали продавать в Европе: характеристики и цены

В Европе смартфон предлагается в цветах Neptune Blue и Lunar White в трех конфигурациях памяти: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Суббренд Realme китайской компании Oppo вполне обоснованно называют серьезной угрозой Xiaomi и Redmi — всего за полтора года бренд пробился в топ-7 самых успешных производителей смартфонов и сейчас ведет активное наступление на рынок Европы.

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12 ноября Realme начал продажи своего смартфона Realme X2 Pro, претендующего на звание нового «народного флагмана», благодаря сочетанию невысокой цены и сбалансированных характеристик, в Европе, пишет itc.ua.

В Европе смартфон предлагается в цветах Neptune Blue и Lunar White в трех конфигурациях памяти: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Цены в той же последовательности — 399, 449 евро и 499 евро. То есть, цена очень даже привлекательная, учитывая, что актуальные флагманы Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro в Европе предлагаются соответственно за €449 и $399.

Смартфон Realme X2 Pro доступен для покупки через официальный европейский сайт бренда с доставкой в следующие страны: Испанию, Бельгию, Францию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию и Великобританию. Кроме того, в Великобритании, Франции, Италии и Испании можно заказать новинку через Amazon.

Напомним, анонс Realme X2 Pro состоялся меньше месяца назад одновременно в Китае и Европе — и в этой модели есть почти все, что нужно: крупный 90-герцовый экран, топовая платформа Snapdragon 855+, 64-мегапиксельная квадрокамера, емкий аккумулятор на 4000 мА·ч, сверхбыстрая зарядка на 50 Вт, стереодинамики и NFC.

Пожалуй, единственное, чего не хватает для полного счастья — влагозащита и «чистый» Android (из коробки установлена прошивка Color OS на базе Android 9 Pie). И как показали первые обзоры, именно программная составляющая ожидаемо является ахиллесовой пятой новинки. С другой стороны, бренд предоставляет простую возможность разблокировки загрузчика и любезно публикует исходный код ядер своих смартфонов, чтобы разработчики и энтузиасты могли без проблем создавать неофициальные прошивки.