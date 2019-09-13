На севере Крыма Россия «глушит» украинское радио - правозащитники

В десяти населенных пунктах на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 сигнал заблокирован частично.

Об этом говорится в сентябрьском мониторинге Крымской правозащитной группы (КПГ).

«Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM-радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое Озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка», — говорится в сообщении правозащитников.

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В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве — по 2 станции, а в Предмостном — 6 украинских радиостанций.

Радио «Культура», «Крым.Реалии», «Промінь» и «Армия FM» слышно в 3 населенных пунктах из списка, Радио «Херсон FM» — в 4, «Украинское радио», «Люкс FM», «Радио НВ» — в 2 из 19 исследованных. В 1 населенном пункте слышен сигнал радио «Новая Каховка».

Возле КПВВ «Чонгар» на оккупированной территории Крыма можно услышать пять украинских станций: «Украинское радио», радио «Промінь», «Армия FM», «Крым.Реалии» и «Херсон FM». На частотах «Радио НВ» и «Перец FM» слышно российское радио «Море».

Возле КПВВ «Чаплынка» на оккупированной территории слышен сигнал четырех украинских станций — радио «Культура», «Люкс ФМ» «Крым.Реалии», «Армия FM», «Промінь».

При этом российское радио «Спутник» вещает вместо «Украинского радио». На трех частотах вещает радио «Море»: вместо «Радио НВ» и «Перец FM», а также на частоте 90,8 МГц. На частоте радио «Промінь» вещают российские «Вести ФМ». Волну «Херсон FM» заглушает российское радио «Ватан Седасы».

В десяти населенных пунктах (Мартыновка, Соленое Озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

«Таким образом, российские власти блокируют украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году», — заявляют в Крымской правозащитной группе.