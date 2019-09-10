Презентация iPhone: ряда ожидаемых функций в новых смартфонах не будет

В частности, все новые iPhone сохранят разъем Lightning и не получат разъем USB-C, как утверждали слухи.

Самый известный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо разослал инвесторам письмо с изложением своих ожиданий относительно линейки Apple iPhone 2019, которая будет представлена уже сегодня вечером.

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Многое из того, что предполагает Минг-Чи Куо, мы уже слышали, но в его заявлении есть и новые моменты. Прежде всего, аналитик уверен, что никакой поддержки стилуса Apple Pencil в новых смартфонах не будет. Все это были лишь предположения фанатов, пишет ixbt.com.

Кроме того, все новые iPhone сохранят разъем Lightning и не получат разъем USB-C, как утверждали слухи. Старшие модели с экранами OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма получат комплектный блок питания мощностью 18 Вт с разъемом USB-C. Младшая модель с ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма будет оснащена 5-ваттным блоком питания с разъемом USB-A.

Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple. Марк Гурман из Bloomberg поддержал Куо в том, что функция двусторонней зарядки для новых iPhone была отменена. Во всей линейке ожидается появление новых цветов.

Куо говорит, что поставки новых моделей iPhone сократятся на 5-10% по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия инноваций. Тем не менее, общие поставки iPhone в 2019 году могут достичь 180 миллионов единиц благодаря спросу, вызванному снижением цен на устаревшие модели iPhone.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоится большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является iPhone.