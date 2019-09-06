Motorola презентовала смартфон с квадрокамерой (фото, видео)

One Zoom — первый смартфон Motorola с квадрокамерой.

Компания Motorola представила свой очередной смартфон линейки One. Модель называется One Zoom и пока она является флагманом линейки.

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При этом, конечно, это не флагман в общем понимании. В частности, в основе тут лежит SoC Snapdragon 675, которая хоть и достаточно производительная, но играет лишь в среднем сегменте, пишет ixbt.com.

Также аппарат получил 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Экран у смартфона типичный на сегодняшний день: 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, но тут панель OLED, что многих порадует.

One Zoom — первый смартфон Motorola с квадрокамерой. В отличие от некоторых других смартфонов, тут лишь один бесполезный модуль — датчик глубины разрешением 5 Мп. Основной датчик — 48-мегапиксельный, совмещённый с объективом с диафрагмой F/1.7. Также тут имеется 16-мегапиксельный «ширик» и восьмимегапиксельный «телевик». Причём последний мало того, что имеет трёхкратный зум (гибридный тут 10-кратный), так ещё и оптическую стабилизацию, которая также есть и у основной камеры. Фронтальная камера характеризуется разрешением 25 Мп.

Аккумулятор у смартфона также «трендовый» — 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Хотя странно, почему Motorola не наделила новинку поддержкой 27-ваттной зарядки, как у Moto G7 Plus. Из остального можно отметить наличие модуля NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аудиоразъём, водооталкивающее покрытие P2i и Android Pie без всяких оболочек, так как это смартфон программы Android One.

Стоимость новинки — 400 евро, и это главная претензия к смартфону, отмечает издание. Впрочем, и откровенно слабых мест у Motorola One Zoom нет.