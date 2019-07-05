Motorola представила новый смартфон

Предварительные заказы начнутся 15 июля, а в продажу устройство поступит 20 июля этого года.

Сегодня в Китае был представлен смартфон Motorola P50, который, судя по характеристикам и внешнему виду, является переименованной версией Motorola One Vision для китайского рынка.

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Однако между ними есть и важное отличие: если Motorola One Vision работает под управлением чистой операционной системы Android 9 Pie, то Motorola P50 получил фирменную графическую оболочку ZUI, пишет ixbt.com.

Motorola P50 доступен в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене 363 доллара. Предварительные заказы начнутся 15 июля, а в продажу устройство поступит 20 июля этого года.

Motorola P50 поставляется в поликарбонатном корпусе с дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением 2520 х 1080 пикселей с соотношением сторон 21:9. Смартфон построен на базе однокристальной системы Samsung Exynos 9609 с графическим процессором Mali-G72 MP3.

Смартфон получил сдвоенную камеру с датчиками изображения разрешением 48 и 5 Мп, а также главным объективом с диафрагмой F/1,7. Фронтальная камера имеет разрешение 25 Мп.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.