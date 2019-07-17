Крупнейший оператор мобильной связи Азербайджана может купить Vodafone Ukraine - СМИ

Источникам не известна сумма, которую предложили азербайджанцы за ВФ Украина. Один из них слышал цифру $700 млн. По нынешнему курсу это 18,2 млрд грн.

Крупнейший азербайджанский оператор мобильной связи Azercell может стать сестринской компанией украинского Vodafone Ukraine (ВФ Украина).

Читайте такжеVodafone повышает некоторые тарифы

Об этом со ссылкой на трех независимых источников, знающих о переговорах, сообщает liga.net.

На данный момент собеседники редакции озвучивают следующую информацию: due diligence (проверка активов – ред.) ВФ Украина завершен, сделан binding offer (связывающая оферта).

"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - да, они (Azercell - ред.). Но в ВФ все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказывает еще один собеседник, близкий к турецкому телеком-холдингу Turkcell.

Пресс-секретарь ВФ Украина Виктория Павловская сказала, что в компании не комментируют этот вопрос.

Источникам не известна сумма, которую предложили азербайджанцы за ВФ Украина. Один из них слышал цифру $700 млн. По нынешнему курсу это 18,2 млрд грн. Если учесть, что OIBDA украинской компании в прошлом году составила 6,9 млрд грн, то ее могут купить с мультипликатором 2,6 по OIBDA, отмечают в издании.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Azercell Telecom основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Чистая прибыль Azercell по итогам прошлого года составила около 100 млн манатов (примерно $58,7 млн), доход 421 млн манатов (примерно $247 млн). Azercell называют крупнейшим налогоплательщиком Азербайджана не нефтяного сектора. В прошлом 51,3% акций компании Azertel, единственного акционера Azercell, принадлежали холдингу Fintur, которым владеют Telia и Turkcell. В марте 2018 года Fintur продал азербайджанской госкомпании Azintelecom свою долю за 222 млн евро.

Напомним, почти четыре года назад ВФ Украина, которая тогда еще называлась МТС Украина, подписала договор об использовании бренда с британской компанией Vodafone. Собеседники редакции, знакомые с планами МТС, тогда назвали эту сделку "мягким входом" в бизнес. Якобы сначала Vodafone приведет бизнес-процессы в компании в соответствие со своими стандартами, а через некоторое время должен состояться второй этап сделки - поглощение. Или не состояться.

Пока нет никаких публичных сигналов о том, что украинский оператор и британцы каким-то образом продвинулись навстречу друг другу.