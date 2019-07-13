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Facebook оштрафуют на $5 миллиардов за утечку данных - WSJ

17:42, 13 июля 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн ​​пользователей соцсети без их ведома.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отметим, что Facebook уже заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

Напомним, регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

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Теги: #Facebook#утечка данных