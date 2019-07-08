Honor показал новый фитнес-трекер Band 5

Глава компании показал новый фитнес-браслет Honor Band 5, его могут представить уже через две недели.

Президент компании Honor Джордж Чжао (George Zhao) опубликовал в китайской соцсети Weibo изображение нового фитнес-браслета Honor Band 5 и даже рассказал несколько подробностей о возможностях новинки.

Читайте такжеFitbit выпустил умные часы Versa Lite и фитнес-браслеты для всей семьи

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"По его словам, вдобавок к типичным фитнес-функциям вроде подсчета шагов и определения пульса, новый Honor Band 5 также сможет измерять уровень кислорода в крови, обнаруживать усталость, вялость, головокружение и более качественно мониторить качество сна", - говорится в сообщении.

Судя по фотографии, дизайн новинки останется практически неизменным - мы можем видеть ту же характерную форму, цветной AMOLED-экран и круглую сенсорную кнопку.

Предыдущая версия браслета Honor Band 4 была представлена в сентябре прошлого года одновременно со смартфоном Honor 8X. Анонс смартфона Honor 9X назначен на 23 июля 2019 года, так что скорее всего Band 5 будет представлен одновременно с этой новинкой.

Отмечается, что основной конкурент Mi Smart Band 4 был представлен 11 июня 2019 года (и у нас уже вышел его обзор), он уже продается в Украине.