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Суд удовлетворил иск Коровченко: Мининфраструктуры возобновит почтовые отделения в селах

11:25, 04 июля 2019
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Суд удовлетворил иск Сергея Коровченко

Министерство инфраструктуры Украины обязано возобновить стационарные почтовые отделения в селах с населением меньше чем 2 тыс. жителей по решению Окружного административного суда Киева.

Истцом в деле выступило общественное объединение "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление".

"Суд отменил приказ Министерства инфраструктуры, согласно которому в селах Черниговщины закрывались стационарные почтовые отделения. Постановлению судебного решения предшествовала наша общая борьба: сбор более 50 тысяч подписей, регистрация проекта закона о запрете закрытия, и постановление об увольнении руководителя Укрпочты, а также пикетирование Кабмина. И наконец, закономерный итог - сверхважная победа в суде. Поэтому теперь у новой власти не будет другого пути, кроме как исполнить решение, и вернуть людям возможность пользоваться услугами связи", - написал на странице в соцсети кандидат в нардепы Сергей Коровченко.

3-го июля 2019 года суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ПАО "Укрпочта" на период до 2021 года в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2 000 человек".

Также суд обязал министерство возобновить работу стационарных отделений почтовой связи "Укрпочты", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи на выполнение данного приказа.

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Теги: #Укрпочта