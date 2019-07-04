Суд удовлетворил иск Коровченко: Мининфраструктуры возобновит почтовые отделения в селах

Также суд обязал министерство возобновить работу стационарных отделений почтовой связи "Укрпочты", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи на выполнение данного приказа.

Министерство инфраструктуры Украины обязано возобновить стационарные почтовые отделения в селах с населением меньше чем 2 тыс. жителей по решению Окружного административного суда Киева.

Истцом в деле выступило общественное объединение "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление".

"Суд отменил приказ Министерства инфраструктуры, согласно которому в селах Черниговщины закрывались стационарные почтовые отделения. Постановлению судебного решения предшествовала наша общая борьба: сбор более 50 тысяч подписей, регистрация проекта закона о запрете закрытия, и постановление об увольнении руководителя Укрпочты, а также пикетирование Кабмина. И наконец, закономерный итог - сверхважная победа в суде. Поэтому теперь у новой власти не будет другого пути, кроме как исполнить решение, и вернуть людям возможность пользоваться услугами связи", - написал на странице в соцсети кандидат в нардепы Сергей Коровченко.

3-го июля 2019 года суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ПАО "Укрпочта" на период до 2021 года в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2 000 человек".

Также суд обязал министерство возобновить работу стационарных отделений почтовой связи "Укрпочты", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи на выполнение данного приказа.