Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро

Еврокомиссия признала, что Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза на рынке онлайн-рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Комиссия признала, что поисковик злоупотреблял доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

"Google нарушил антимонопольные правила ЕС, злоупотребил своим доминирующим положением на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контрактах со сторонними веб-сайтами, которые не позволяли конкурентам Google размещать свои поисковые объявления на этих площадках", - говорится в сообщении.

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По данным Еврокомиссии, начиная с 2006 года, компания заключала контракты со сторонними сайтами, запрещая конкурентам Google размещать свою рекламу в поисковых выдачах на этих ресурсах.

"Google укрепила свое господство в онлайн-рекламе и защищает себя от конкуренции путем введения договорных ограничений для сторонних веб-сайтов. Это незаконно, в соответствии с антимонопольными правилами ЕС. Преступление продолжалось более 10 лет и лишало другие компании возможности конкурировать", - подчеркнула комиссар ЕК Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции.

Как сообщал УНИАН, осенью 2018 года Google обжаловала рекордный штраф Еврокомиссии в 4,3 миллиарда евро по делу о злоупотреблении доминирующим положением Android на рынке мобильных ОС.