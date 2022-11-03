Российское вторжение стало неким триггером, который продемонстрировал, что ценности часто бывают важнее денег. И подавляющее большинство украинского бизнеса это поняло - помогает ВСУ, волонтерит и изо всех сил приближает победу. Впрочем, с ними конкуренцию на рынке держат зарубежные производители.

Издание "Телеграф" на нескольких примерах проанализировало, как иногда ведут бизнес европейские компании.

Например, производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" - французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") имеет одно предприятие в Украине и четыре завода в России.

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"Возникает вполне логичный вопрос: собираются ли они уходить с российского рынка?", - задает вопрос автор.

"Ни для кого не является большим секретом, что после оккупации Херсона, на местных рынках и предприятиях хлебопечения основным поставщиком дрожжей стали компания "Angel yeast" (китайский дрожжевой гигант, имеющий производственные мощности в Липецкой области) и компания "ЛеСаффр". Такая же ситуация и во временно оккупированном украинском Крыму, через территорию которого они нагло ввозят продукцию на Херсонщину и уверенно, "на своей земле", зарабатывают деньги. Ну, насчет политики Китая, мы не удивлены, а вот мировой лидер Lesaffre?" - пишет издание.

Расследование показало, что после успешного освобождения ВСУ большей части Харьковской области в сети попало официальное видео Государственной Пограничной Службы Украины, на котором зафиксированы продуктовые наборы российских солдат, в которых также присутствуют дрожжи "Саф-момент" производства компании "ЛеСаффр".

"Пока точно неизвестно, зачем российским убийцам нужны в окопах дрожжи, но факт есть факт: французский производитель перешел все границы морального и этического поведения, которые являются фундаментальными для европейских производителей", - пишут журналисты, отмечая, что никаких комментариев относительно российской агрессии и войны в Украине французы не делали.

Авторы расследования предполагают, что компания Lesaffre кроме завода в Кривом Роге может положить глаз на одно из действующих предприятий в Украине, владельцы которого столкнулись с финансовыми проблемами из-за войны. Среди доводов в пользу таких предположений является тот факт, что производитель полгода сдерживал цены, несмотря на то, что рыночная стоимость росла. Также был открыт состав с ингредиентами и сухими дрожжами в городе Тернополь. Официально - для волонтерских нужд, однако СМИ предполагают, что это может быть началом экспансии Западного региона Украины.

"Напомним, до войны компания Lesaffre пропагандировала исключительно европейскую культуру продаж и стремилась продавать "дорого". На время войны компания явно использует сложную финансовую ситуацию, которая сложилась для украинских предприятий - производителей дрожжей, и активно наращивает долю рынка, придерживая поднятия цен. Для чего? Цель очевидна: пользуясь нестабильной ситуацией, Lesaffre из Кривого Рога планирует оккупацию значительной части рынка Украины", - пишет автор.