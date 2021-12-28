Согласно данным информационного портала предлагаемый запрет использования асбеста в законопроекте № 4142 "Об общественном здоровье" на самом деле является запретом на производство и использование шифера, так как свыше 95% всего импортируемого хризотилового асбеста используется для производства этого кровельного материала, сообщает "Обозреватель".

За почти столетний период производства шифера в Украине на крышах домов установлено более 1 млрд квадратных метров шифера – это приблизительно 60% всего кровельного фонда страны.

Особо подчеркивается, что фактические данные по заболеваемости и смертности от использования шифера населением в Украине отсутствуют, так как он является безопасным материалом, состоящим на 85% из цемента и на 10% из волокон хризотил-асбеста, которые связаны в цементной матрице и не способны выделяться в каких-либо опасных концентрациях из материала.

По мнению отраслевых экспертов, замена асбеста при производстве шифера другими волокнами-заменителями, такими как целлюлоза и PVA, проблематична, поскольку волокнистоцементная матрица становится менее прочной, чем у традиционного асбестового шифера. Лабораторные испытания показывают, что фактическая разрушающая нагрузка у безасбестового шифера в среднем на 40–45% ниже, чем у асбестового.

Безасбестовый шифер является имитацией традиционного шифера, так как значительно уступает по прочности, себестоимость производства выше, не известна долговечность и нет информации о том, как часто придется менять такой материал.

Последствия запрета шифера для экономики страны

– Потеря сотен рабочих мест в отрасли (около 19 млн человек останутся без работы), люди, особенно в сельской местности, лишатся возможности приобретать самый доступный кровельный материал, пострадают сельхозпроизводители.

– Серьезной проблемой станет вопрос замены и утилизации шифера. Хотя в законопроекте № 4142 запрет напрямую не устанавливает обязательства замены шиферной кровли, если государство признает шифер настолько "опасным" материалом, что его нельзя будет использовать, то возникает вопрос: что делать со всем массивом уже установленной в стране кровли?

Под давлением антиасбестовых активистов и индустрии по удалению асбеста власти будут вынуждены удалять шифер с социальных объектов и заменять его на более дорогую кровлю, а также утилизировать как опасные отходы, ведь в случае признания шифера опасным материалом изменится и класс опасности отхода (с 4 на 1), то есть утилизировать его станет гораздо дороже, потребуется строительство полигонов. Для сравнения: в настоящее время бой шифера относится к 4 классу опасности (то есть является малоопасным). Это обычный строительный мусор, не требующий дорогостоящего захоронения на спецполигонах.

По данным исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины "Социально-экономические последствия запрета асбеста в Украине" суммарные расходы от предполагаемого запрета использования хризотила в Украине составят 854,9 млрд грн. при худшем сценарии, предполагающем полную замену и утилизацию существующих шиферных кровель в стране.

По сообщению УНИАН, данные социологического опроса компании Pollster среди жителей сельской местности Украины, являющихся основными потребителями шифера, демонстрируют, что 79% опрошенных респондентов не поддерживают или не определились относительно запрета шифера в Украине.