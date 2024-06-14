Офис Генерального прокурора совместно с другими правоохранительными органами продолжают обеспечивать эффективную работу направленную на разоблачение фактов незаконного оборота подакцизных товаров. Ежегодно показатели разоблачения таких преступлений растут, а результаты проведенной работы положительно оценивают независимые аналитические учреждения, рассказал в комментарии заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий.

"Разоблачение непосредственных производителей такой нелегальной продукции и изъятие оборудования, на котором они ее изготавливают, пошагово вытесняет с рынка нелегальные подакцизные товары, в том числе и таких незаконных производителей табачных изделий. Это существенно расширяет круг потребителей легальной продукции. Таким образом лицензированные предприятия получают больше прибыли. И как следствие платят большую сумму налогов, за счет которых наполняется государственный бюджет Украины", - отмечает Дмитрий Вербицкий.

По его словам, среди примеров успешной отработки таких мероприятий - одно из расследований, которое ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины в уголовном производстве по подозрению руководителя одного из предприятий Одесской области. Его подозревают в хранении, сбыте поддельных марок акцизного налога, умышленного уклонения от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах, служебном подлоге по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины и по факту незаконного изготовления табачных изделий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины.

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"Как установлено в ходе следствия, вышеупомянутый руководитель предприятия в 2022 году на территории Одесской области наладил массовое производство табачных изделий, на которые были наклеены поддельные марки акцизного налога. В результате указанной противоправной деятельности, государственный бюджет Украины недополучил более 42 млн грн акцизного налога. В ходе проведенных обысков было обнаружено более 1 млн пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога и указанное оборудование", - сообщил Дмитрий Вербицкий.

В связи с тем, что вышеупомянутое оборудование использовалось в противоправной деятельности, как орудие совершения преступления, детективом Бюро экономической безопасности Украины оно было признано вещественным доказательством. Именно с целью сохранения вещественного и возможного применения конфискации имущества в уголовном производстве, прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на оборудование по производству табачных изделий, отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, следственным судьей ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме. Сейчас принимаются меры по установлению всех фактических обстоятельств совершения уголовного преступления и проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на получение достаточных доказательств для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.