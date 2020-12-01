Парламент не поддержал ряд правок, предложенных профильным комитетом, в результате чего законопроект стал разбалансированным.

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения относительно законопроекта №3760 проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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После многочасового рассмотрения всех правок глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал, что парламент не поддержал ряд предложенных комитетом правок, поэтому в таком виде закон не может работать, поскольку является полностью разбалансированным.

Среди предлагаемых законопроектом стимулов от государства – софинансирование инфраструктуры проектов (строительство дорог и реконструкция дорог за счет госбюджета, присоединение к электросетям), налоговые льготы, предоставление права пользования земельным участком со специальными условиями оплаты и т.д.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект. Размер инвестиций в проект должен быть в эквиваленте не менее 20 млн евро.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, инвестпроект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, добывающей (кроме добычи угля, нефти и газа) инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта и культуры.

В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 80 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли. Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Хронология событий

В январе 2020 года во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня» – УНИАН). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

В июле Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

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Автор: Анна Бредихина