С 16 ноября на Киевстар ТВ выйдет лента 'Вооруженные песней' о звездных украинских музыкантах

Документальный фильм "Вооруженные песней" американского режиссера-документалиста Райана Смита скоро появится на Киевстар ТВ.

Лента рассказывает о войне с Россией глазами известных украинских музыкантов и певцов. Премьера фильма в Украине состоялась в сентябре, а уже в эту субботу, 16 ноября, он появится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. В фильме звучат произведения современных украинских исполнителей, которые через музыку передают чувство любви к Родине.

Главным героем Смит выбрал солиста группы Бумбокс - Андрея Хлывнюка. Николай Серга и Саша Чемеров рассказали об идее и цели создания "Культурного десанта", что произвело большое впечатление на зарубежных зрителей. Также в фильме делятся собственными историями и видениями Святослав Вакарчук, группа DakhaBrakha, Светлана Тарабарова и не только. Сюжетная линия этого документального фильма построена из архивных кадров героев с 2022 года, их комментариев и многих украинских музыкальных композиций.

Впервые фильм презентовали на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. В целом режиссер создал этот документальный фильм для зарубежной аудитории, ведь вдохновившись песнями украинских исполнителей, он решил передать реалии полномасштабного вторжения России в Украину, первые дни и зверства в Мариуполе.

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Посмотреть ленту "Вооруженные песней" можно по покупке на Киевстар ТВ. Напомним, что пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров, а контент платформы можно загружать и смотреть даже без доступа к интернету.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".